Arriva la decisione del Tribunale Federale sul caso tamponi riguardante la Lazio: ecco la sanzione per il presidente Lotito

Arriva la decisione della Procura sul caso tamponi riguardante la Lazio. Non belle notizie, in questo senso, per il presidente Lotito e per la società capitolina. Il patron era stato accusato e deferito dal PM Chiné per via di una sospetta violazione dei protocolli di sicurezza Covid-19 in vigore dall’arrivo della pandemia. Come riferisce l”Ansa’, la Procura Federale della FIGC avrebbe richiesto una multa da duecentomila euro al club. Per Lotito, invece, una squalifica di 13 mesi e 10 giorni. A ciò si aggiunge anche l’inibizione per 16 mesi dei medici dei biancocelesti Rodia e Pulcini.

Niente penalizzazione in classifica, quindi, per il gruppo squadra, che rischiava di abbassare il proprio attuale punteggio di ben 6 punti. La squadra potrà, quindi, proseguire la rincorsa Champions League con il punteggio invariato.