Il futuro di Andrea Pirlo alla Juventus resta in bilico. L’allenatore bresciano si giocherà tutte le sue carte nei prossimi due mesi: suggestione in Serie A

Una stagione vissuta tra alti e bassi con risultati poco convincenti in casa Juventus. Il futuro di Andrea Pirlo non è ancora chiaro, ma nelle ultime Pavel Nedved ha rassicurato tutti ai microfoni di Dazn: “Resterà al 100%”. Ma la cosa certa è che l’allenatore bresciano si giocherà tutto nei prossimi due mesi cercando anche di trionfare in Coppa Italia dopo aver portato a casa la Supercoppa. La cocente delusione resta quella della Champions con l’eliminazione arrivata dopo il doppio confronto con il Porto.

Calciomercato Juventus, Pirlo può restare in Serie A

E così il profilo di Andrea Pirlo potrebbe rientrare anche come idee suggestive per altre compagini della Serie A. Con il possibile addio di Simone Inzaghi alla Lazio, l’allenatore bresciano sarebbe anche ben visto dal patron Lotito. Ma in lizza ci sarebbero numerosi allenatori interessanti: su tutti Ivan Juric e Vincenzo Italiano, protagonista finora di una stagione da urlo alla guida dello Spezia.

L’altra idea arriva direttamente dal Portogallo con Sergio Conceicao, protagonista con il Porto proprio contro i bianconeri in Champions League. L’ex ala di Lazio e Inter, però, sarebbe molto vicino al rinnovo contrattuale. Sarà un’estate calda anche per quanto riguarda il calciomercato degli allenatori con un giro di panchine davvero avvincente. Da Gattuso ad Inzaghi passando per Pirlo e non solo.

Tanti allenatori italiani sono pronti a sposare nuovi progetti interessanti in Serie A per trasmettere la loro idea di gioco. Il futuro di Andrea Pirlo resterà così in bilico fino a maggio, poi la situazione sarà sempre più chiara. L’allenatore della compagine bianconera proverà fino alla fine ad infondere la sua tipologia di calcio per raggiungere gli obiettivi in casa Juventus.