Griezmann non rientra più nei piani del Barcellona: la Juventus potrebbe approfittare della situazione proponendo uno scambio agli spagnoli

Momento di riflessione in casa Juventus. Troppi sono i passi falsi accumulati dalla squadra in questa stagione. Dopo le batoste contro Fiorentina, Inter e Napoli in campionato, è arrivata la clamorosa eliminazione dalla Champions League. L’uscita dalla Coppa europea ha segnato profondamente l’annata dei bianconeri, considerando soprattutto il nuovo stop agli ottavi di finale, questa volta contro il Porto. Lo stesso destino era capito a Sarri contro il Lione soltanto 12 mesi prima. Come se non bastasse, lo scudetto pare sempre più colorato di nero e di azzurro, tenendo conto dello strapotere della ‘Beneamata’ fermata solo dal Covid-19. La società, perciò, potrebbe mettere in atto decisioni importanti in sede di calciomercato, al fine di rinforzare ulteriormente la rosa. In particolare, un giocatore molto rilevante pare sia stato scaricato dal suo club: la ‘Vecchia Signora’ è possibile proponga uno scambio.

Calciomercato Juventus, Griezmann ai saluti: scambio ‘due per uno’

Periodo difficile, quindi, per i bianconeri. La Juventus era riuscita a dominare negli ultimi nove anni in Italia e in Champions, seppur mancando la vittoria del trofeo, aveva raggiunto ben due finali. Ora la situazione è totalmente cambiata e la società riflette sul futuro di vari elementi della rosa. Diversi sono i giocatori che hanno deluso non poco le aspettative e rischiano di abbandonare la nave già dalla prossima estate.

Agnelli e Paratici monitorano anche eventuali occasioni in entrata, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da ‘El Confidencial’, Antoine Griezmann sarebbe in uscita dal Barcellona. Il presidente Joan Laporta vorrebbe realizzare interventi importanti nella squadra e avrebbe il sogno di portare al Camp Nou Haaland. Il francese, nonostante stia brillando nell’ultimo periodo, non ha vissuto un’esperienza memorabile nei blaugrana fino ad ora e pare sia il prescelto per finanziare le casse del club.

La ‘Vecchia Signora’ potrebbe, quindi, approfittarne proponendo uno scambio con i cartellini di Demiral e Bentancur, giocatori entrambi in uscita. La valutazione dell’ex Atletico Madrid è intorno ai 70 milioni di euro, mentre quelle del difensore e del centrocampista sono all’incirca rispettivamente di 30 e 40 milioni. Calate rispetto al passato anche a causa della crisi economica per via del coronavirus. L’affare, però, è possibile non si concretizzi a queste condizioni. Gli spagnoli, infatti, vorrebbero soltanto Paulo Dybala come eventuale opzione. L’argentino ha un valore di mercato, sempre diminuito dal Covid-19, sui 50-55 milioni. È, inoltre, in scadenza di contratto a giugno 2022, ma il rinnovo non è ancora arrivato. La Juventus riflette.