Calciomercato Juventus, Ronaldo firma per un anno | Le cifre

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo la prossima estate: l’offerta molto ‘particolare’ del Real Madrid

L’acquisto di Ronaldo da parte della Juventus ha lasciato molto a desiderare fino a questo momento. Col senno del poi e i risultati raggiunti, soprattutto in Champions League, forse per Agnelli non è stato un buon affare. Soprattutto considerando le uscite con l’Ajax, e poi con Lione e Porto. CR7 ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare la Juve già la prossima estate e tornare al Real Madrid. Ma vanno valutati alcuni aspetti come, per esempio, la questione fiscale. Il portoghese ha lasciato la Spagna proprio perché aveva agevolazioni fiscali in Italia, ma ci sarebbe un’opzione che potrebbe fargli comodo.

Juventus, Ronaldo al Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Real Madrid avrebbe intenzione di prelevare Cristiano Ronaldo dalla Juventus, ma soltanto per un anno. Questo perché, risultando non residente in Spagna, non pagherebbe il 50% di tasse sul suo stipendio né sugli sponsor. Ecco perché le Merengues potrebbero anche offrire un ingaggio più basso, come per esempio sui 20-25 milioni di euro.

Ronaldo non dovrebbe pagare nemmeno per quanto riguarda i diritti d’immagine all’estero. E il costo del trasferimento, secondo gli spagnoli, si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Da ricordare che nell’estate del 2018, la Juventus lo prelevò per oltre 100 milioni.