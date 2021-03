Il Milan è in cerca di esterni bassi in sede di calciomercato: possibile ipotesi di scambio con un’altra big della Serie A

La stagione del Milan può definirsi positiva nel complesso. Il sogno scudetto si è complicato non poco dopo alcuni recenti scivoloni, ma la vittoria rocambolesca contro la Fiorentina al Franchi dimostra che gli uomini di Pioli sono ancora vivi e credono in questo obiettivo. Avranno, però, l’obbligo di vincerle tutte da qui alla fine, considerando il filotto di successi consecutivi conquistato dall’Inter primo in classifica. Il traguardo Champions League sembra, poi, più che fattibile oramai. Nel frattempo, la società continua a monitorare il calciomercato e potrebbe mettere in piedi un rilevante scambio con un’altra grande squadra della nostra Serie A. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, ipotesi scambio Florenzi-Pobega con la Roma

Il Milan è concentrato sul prosieguo della stagione, per finire al meglio l’annata. Maldini e la dirigenza, però, pensano anche al futuro, soprattutto considerando il probabile ritorno in Champions League. Monitorano, perciò, il calciomercato alla ricerca di eventuali occasioni per rinforzare e rimpolpare la rosa.

In particolare, avrebbero bisogno di aggiungere esterni bassi al proprio roster. Un profilo ideale potrebbe essere Alessandro Florenzi. Il terzino italiano è di proprietà della Roma e, attualmente, si trova in prestito con diritto di riscatto al PSG. I francesi, nonostante alcune buone prestazioni del classe ’91, è possibile decidano di non trattenerlo. Rossoneri e giallorossi, in tal caso, potrebbero pensare di mettere in piedi uno scambio con Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del ‘Diavolo’, che sta facend0 intravedere doti particolari allo Spezia, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. I Friedkin e Fonseca sperano, inoltre, possa trattarsi di un altro colpo alla Zaniolo. Vedremo se le due società approfondiranno questa ipotesi.