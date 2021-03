Calciomercato Milan, proposto Icardi | Idea scambio in Francia

Il Milan resta sempre molto attivo sul calciomercato. Una nuova pista dalla Francia potrebbe far decollare l’opzione Mauro Icardi per l’attacco rossonero. Occhio allo scambio

Il Milan non ha alcuna intenzione di arrendersi nella lotta scudetto in questa stagione. I rossoneri, infatti, proseguono il loro percorso in Serie A a caccia di punti cruciali per restare in corsa per lo scudetto. I rossoneri, però, iniziano anche a valutare le dinamiche di calciomercato in vista della prossima stagione e molto potrebbe cambiare anche nell’attacco rossonero.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic dopo l’ennesima stagione ottima con la maglia rossonero dovrebbe proseguire ancora a Milano. Le prospettive per il futuro dell’attacco, però, non sono legate solo alla punta svedese. I rossoneri, infatti, potrebbero vedere il ritorno di Mauro Icardi in Serie A, ma questa volta non con la maglia dell’Inter. L’opzione rossonera, infatti, va tenuta in considerazione, soprattutto nell’ambito di un possibile scambio che potrebbe maturare con il PSG al termine della stagione. I francesi, infatti, sembrano particolarmente interessati a un calciatore rossonero e sono pronti a mettere in piedi la trattativa per permettergli di sbarcare a Parigi. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Milan, Icardi nello scambio per Kessié: l’ultima idea del PSG

Mauricio Pochettino vuole un rinforzo per il suo centrocampo e sembra avere le idee particolarmente chiare per rinforzare la rosa. Il tecnico argentino ha individuato Franck Kessié come innesto ideale per garantire forza fisica, qualità e dinamismo in mezzo al campo. Inoltre, c’è ancora distanza tra il centrocampista e il club rossonero per il rinnovo di contratto. Non sarà facile però arrivare all’ivoriano che tanto bene sta facendo in questa stagione con il Milan. Proprio per questo i transalpini con Leonardo sembrano pronti a mettere in piedi uno scambio con Mauro Icardi.

L’attaccante argentino ha lasciato un ottimo ricordo in Italia con la maglia dell’Inter, ora potrebbe rappresentare una soluzione di alto livello per i cugini rossoneri. C’è, però, un ostacolo all’arrivo di Icardi al Milan: l’argentino, infatti, percepisce un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Una cifra decisamente alta per la dirigenza rossonera.