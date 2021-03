Il Milan pensa al nuovo colpo per la prossima estate e mette sul piatto l’offerta importante: c’è l’intoppo per il club di Serie A

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che dopo un avvio convincente ha avuto un netto calo nelle ultime settimane che ha tolto la vetta della classifica, durata per diversi mesi, e l’ha consegnata all’Inter che intanto ha conquistato anche un grande vantaggio. Ora infatti i nerazzurri hanno ben sei punti di distacco con tutto che hanno ancora una gara in più da giocare che potrebbe regalare altri tre punti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big può dire addio | “Ha chiuso col calcio”

Il rendimento avuto fin qui dai rossoneri resta comunque positivo, in quanto occupano attualmente la seconda posizione in classifica che rispecchia in pieno l’obiettivo prefissato nella scorsa estate. La compagine allenata da Stefano Pioli vuole tornare in Champions League e c’è bisogno di arrivare tra le prime quattro in Serie A, un piazzamento sicuramente raggiungibile in questi ultimi due mesi di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘missione’ in Premier | Maxi scambio da 47 milioni

Calciomercato Milan, sogno Koulibaly ma c’è l’intoppo

Mentre la squadra continua a lavorare sul campo, la società non smette di pensare al futuro e studia nuovi colpi per la prossima sessione di calciomercato. I rossoneri infatti hanno dimostrato di essere competitivi e ora vogliono continuare così e rinforzarsi in estate per poter crescere ulteriormente e ambire sempre a traguardi più importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, top player e addio | Maxi-intreccio da urlo!

Una nuova occasione potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, visto che il Napoli sarebbe disposto a cedere Kalidou Koulibaly. Il club partenopeo però non sembra intenzionato a venderlo a società di Serie A. Il Milan per questo motivo potrebbe essere respinto, ma i rossoneri vorrebbero comunque provarci inserendo il cartellino di Romagnoli più l’aggiunta di 30-35 milioni di euro.

Difficile dunque arrivare a Koulibaly ma il Milan vuole provarci con offerte importanti.