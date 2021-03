L’Italia Under 21 di Nicolato approda ai quarti di finale dopo la schiacciante vittoria sulla Slovenia. Classifica e tabellinoo del 4-0

Grande prestazione e risultato in cassaforte. L’Italia Under 21 conquista i quarti di finale dell’Europeo di categoria con la vittoria, netta, sulla Slovenia. La nazionale di Nicolato ha infatti travolto gli avversari per 4 reti a zero. La maggior parte delle reti son arrivate nel primo tempo, con i gol al 10′, 19′ e 25′ di Maggiore, Raspadori e Cutrone. E’ poi ancora l’attaccante ex Milan a trovare la via della rete al minuto numero 50′ e portando il risultato sul 4-0 e mettendo in cassaforte la qualificazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, via Dzeko | Ecco l’erede da 40 milioni!

L’Italia Under 21 è così al secondo posto del Gruppo B dopo la Spagna e conoscerà domani il suo avversario, uno tra Croazia e Portogallo. Nel gruppo degli azzurrini vince anche la Spagna sulla Repubblica Ceca, con un 2-0. Si interrompe così il cammino di Repubblica Ceca e Slovenia, rispettivamente terza e quarta in classifica.

La classifica

Questa la classifica del Gruppo B dell’Europeo Under 21

Spagna 9 punti

Italia 5 punti

Repubblica Ceca 2 punti

Slovenia 1 punto

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Italia-Slovenia U21: tabellino

AMMONIZIONI: Frabotta, Cerin, Karic, Brekalo, Matko

ESPULSIONI: Marchizza 82′ (doppia ammonizione)

ARBITRO: Bartosz Frankowski

MARCATORI: Maggiore 10′ (I); Raspadori 19′ (I); Cutrone 25’rig, 50′ (I)