La Roma alla ricerca di un erede di Edin Dzeko. Il nome individuato da Tiago Pinto viene dalla Liga spagnola: affare da 40 milioni

Ben 116 gol dal 2016 ad oggi per Edin Dzeko con la maglia della Roma. Ma il tempo del bosniaco con il club capitolino sembra ormai agli sgoccioli. Il suo contratto è in scadenza al giugno del 2022 e, quindi, al termine dell’attuale stagione gli resterà un solo anno. I rapporti con il club giallorosso si sono raffreddati, in estate la sua cessione sembrerebbe l’ipotesi più accreditata al momento. A riportarlo è anche Todofichajes.com, secondo cui il classe 1986 sarebbe già sulla via d’uscita e la dirigenza starebbe già lavorando per individuare il suo sostituto.

Erede Dzeko, Isak valutato 40 milioni

In tal senso, l’ultimo nome ad essere entrato nella lista della Roma sarebbe un attaccante dalla Liga spagnola. Si tratterebbe di Alexander Isak della Real Sociedad, punta svedese classe 1999. Il ventunenne, che ha giocato anche contro il Napoli in Europa League, ha disputato 24 presenze in campionato, mettendo a segno 12 gol. Sta facendo bene, insomma, e secondo molte voci sarebbe prossimo a lasciare il club spagnolo. L’ex Borussia Dortmund sarebbe il nome favorito da Tiago Pinto, direttore generale del club capitolino, che starebbe pianificando un grosso investimento per portarlo in rosa.

Il contratto di Isak con la Real Sociedad ha validità fino al 2025 e non sarebbe dunque tanto semplice condurre la trattativa con il club spagnolo, che valuta l’attaccante intorno ai 40 milioni di euro.