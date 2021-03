A breve il fischio d’inizio della partita Lituania-Italia, valida per le qualificazioni al prossimo mondiale: ecco le scelte ufficiali

Sta per iniziare il match Lituania-Italia, valido per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar. Gli azzurri puntano alla terza vittoria consecutiva, dopo quelle nell’ordine con Irlanda del Nord e Bulgaria conquistate nei primi due incontri. Arriva l’esordio in Nazionale per Toloi in questa partita. Sciolto anche l’unico dubbio legato a Pellegrini, che sarà regolarmente a disposizione dal primo minuto.

Di seguito le scelte ufficiali di entrambi i tecnici:

LITUANIA (4-3-2-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka, Novikovas, Sirgedas, Cernych. All. Urbonas

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Lo. Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Immobile, Chiesa. All. Mancini