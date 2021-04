Il Genoa dovrebbe trattenere Valon Behrami: ecco le ultime novità sul futuro del centrocampista svizzero in scadenza il prossimo 30 giugno

Il Genoa con Davide Ballardini ha invertito il suo trend in campionato, uscendo dalla zona salvezza e stabilendosi a metà classifica. La prossima estate probabilmente verrà avviata una nuova ‘rivoluzione’, con Preziosi che ha abituato i suoi tifosi a parecchi colpi di scena. Tuttavia, dovrebbe restare in rossoblu uno dei calciatori più anziani della rosa di Ballardini.

Secondo le informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, infatti, è previsto il prolungamento del contratto di Valon Behrami. Il centrocampista svizzero questa stagione ha collezionato 546′ in Serie A: non è un titolarissimo del Genoa, ma probabilmente la sua esperienza e leadership fa ancora comodo a Ballardini. Considerando l’età del giocatore (classe ’85’) il prolungamento dovrebbe arrivare per un altro anno, vista la scadenza fissata al prossimo 30 giugno.