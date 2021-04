Buone notizie per l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, dopo Handanovic e Vecino nelle scorse ore, è pronto a ‘riabbracciare’ un altro pilastro per questo finale di stagione

La complessa trasferta di Bologna potrebbe vedere, a sorpresa, un ‘nuovo’ rinforzo per Conte. Si tratta di Stefan de Vrij, da due settimane indisponibile a causa del Coronavirus e pronto a tornare in campo per la prossima sfida di Serie A. Il giocatore è risultato negativo agli ultimi test: i dettagli.

Inter, de Vrij negativo al Covid: sprint per il Bologna

Stefan de Vrij è pronto per tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrale olandese è infatti risultato negativo al Covid, dopo l’ultimo giro di tamponi da parte della società meneghina. Dopo Vecino e Handanovic, dunque, anche il difensore è pronto a riaggregarsi al gruppo nerazzurro.

Il giocatore potrebbe già essere in campo per il match contro il Bologna: nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per riottenere l’idoneità. Un isolamento forzato, quello vissuto sin dallo scorso 18 marzo dall’ex Lazio, che sta quindi per finire: de Vrij pronto a tornare in campo.

