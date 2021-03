Alessandro Bastoni convince talmente tanto che solo con una super offerta potrebbe lasciare l’Inter, che investirà su un altro big di Serie A

A splendere, nell’Inter di Antonio Conte, è la squadra. E questo è fuori da ogni dubbio. Primi in campionato a dieci punti dalla Juventus, e sei dai ‘cugini’ del Milan (con una partita in meno disputata), i nerazzurri sono sempre più votati a interrompere l’egemonia della Vecchia Signora in Serie A e prendersi il primo scudetto del post ‘triplete’. Ma torniamo a chi splende. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, per esempio. Ma anche in difesa non sono messi male, soprattutto grazie all’esplosione del giovane Alessandro Bastoni, che potrebbe essere al centro del calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, addio in attacco | Ci prova Commisso

Calciomercato Inter, Bastoni via dall’Italia | Il sostituto arriva dalla Roma

Bastoni, appunto. Il difensore centrale dell’Inter, finito anche nell’orbita di Roberto Mancini e della Nazionale maggiore, a ventun anni ha un futuro roseo dalla sua, oltre a una storia tutta da raccontare. Una storia, però, che potrebbe non passare più per Milano, ma che lo potrebbe veder volare fuori dall’Italia.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Richiesta folle Raiola

Al momento, la dirigenza nerazzurra, capitanata da Giuseppe Marotta, non intende privarsi del suo gioiellino per meno di 55 milioni di euro, cifra più cifra meno. Un costo così elevato, appunto, difficilmente potrebbe essere ‘scucito’ nel nostro Paese, ed è proprio per questo motivo che l’estero è la meta più probabile per la svolta nella carriera di Bastoni.

Se dovesse andare via, con un bel tesoretto messo da parte, l’Inter potrebbe puntare a un altro giovane, che tanto bene sta facendo con la sua squadra: Gianluca Mancini della Roma. Anche lui ha un cartellino pesante, è valutato intorno ai 30-35 milioni dalla dirigenza capitolina, e potrebbe essere il sostituto ideale per affiancare Stefan de Vrij e Milan Skriniar nella retroguardia di mister Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>> “Cragno fra i migliori due in Italia” | Si infiamma il calciomercato dei portieri!

A differenza dell’interista, il difensore centrale della Roma, arrivato a titolo definitivo dall’Atalanta soltanto nell’ultima finestra di calciomercato estivo, ha anche l’istinto del goleador. Con i giallorossi, infatti, ha già insaccato quattro volte la rete, contro i zero gol di Bastoni.