Calciomercato Milan, addio Mandzukic | Suggestione in Serie A

Il Milan potrebbe dire addio a Mario Mandzukic al termine della stagione: il croato non si è imposto in rossonero

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, nel mercato di gennaio ha piazzato tre colpi che aiuteranno la squadra nel rush finale della stagione. E’ infatti arrivato un giocatore per reparto, ovvero Tomori per la difesa, Meite a centrocampo e Mandzukic in attacco. Il centravanti croato è stato preso come vice Ibrahimovic, ma il suo rendimento fino a questo momento non è stato dei migliori. Sono solo 76′ i minuti giocati finora in Serie A e l’ex Juve è stato anche vittima di alcuni problemi fisici. Difficilmente verrà riconfermato nella rosa del Milan della prossima stagione.

Milan, suggestione Mandzukic a Firenze

Mario Mandzukic voleva dimostrare di essere ancora quello del Bayern Monaco e della Juventus, ma le cose al Milan non stanno andando per il verso giusto. L’attaccante croato classe ’86, vorrebbe però avere altre occasioni nel massimo campionato italiano e il suo futuro potrebbe essere alla Fiorentina. L’ostacolo, però, sarebbe l’ingaggio nonostante il giocatore pare sia una proposta di intermediari. Commisso ha però abituato i suoi tifosi a colpi d’esperienza come Ribery e Callejon, dunque Mandzukic potrebbe vestire la maglia viola l’anno prossimo.