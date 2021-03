Mino Raiola è tornato protagonista con diverse dichiarazioni interessanti: la sua richiesta per l’obiettivo in casa Juventus

La stagione si avvia già alla conclusione e così la sessione estiva di calciomercato è sempre più vicina. Tornerà protagonista il noto agente, Mino Raiola, pronto a mettere a segno colpi interessanti per quanto riguarda le dinamiche dei suoi assistiti. Il suo rapporto con la Juventus è da sempre ottimale, ma potrebbero esserci novità avvincenti per un top player per la difesa bianconera.

Calciomercato Juventus, futuro Romagnoli in bilico

Non sta attraverso un buon periodo di forma il centrale del Milan, Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero si è seduto anche in panchina nelle ultime uscite stagionali della compagine guidata da Stefano Pioli. Il suo futuro resta in bilico con il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. Finora non ci sarebbero stati contatti ufficiali per il rinnovo del capitano rossonero, che potrebbe anche decidere di cambiare aria per un nuovo progetto interessanti per quanto riguarda il prosieguo della sua carriera.

Ci sarebbe stata così una richiesta folle da parte di Mino Raiola, ma la Juventus avrebbe detto di no per il possibile colpo in difesa da regalare ad Andrea Pirlo, che predilige un gioco corale con l’uscita palla al piede a partire dalle retrovie. Il futuro di Romagnoli resta così in bilico con le dinamiche che saranno più chiare a partire nelle prossime settimane.

La Juventus dovrà ringiovanire il reparto arretrato con giovani interessanti, in grado di sposare al meglio l’idea dell’allenatore bresciano. Caratteristiche specifiche per iniziare l’azione dalle retrovie per eludere il pressing degli avversari per portare così la palla in maniera armonia agli attaccanti bianconeri. Romagnoli sarebbe così un profilo interessante per il club torinese, che vuole tornare protagonista in campo europeo.