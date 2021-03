Mancano ancora diverse giornate alla chiusura della Serie A 2020/21 che i club si stanno già muovendo per il prossimo calciomercato estivo: il difensore, accostato anche a Inter e Milan, è ad un passo dall’approdo in Italia

Un duello in campo che sta vedendo l’Inter di Conte primeggiare in campionato. I nerazzurri, al pari del Milan, però, rischiano di veder sfumare uno dei nomi caldi per rinforzare le retroguardie di Conte e Pioli: chiusura vicina in vista del prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter e Milan, si chiude: sfuma il difensore

Inter e Milan sono tra i club maggiormente attivi in vista del mercato estivo. Nerazzurri e rossoneri, però, stanno per veder sfumare uno degli obiettivi comuni per rinforzare la difesa di Conte e Pioli. Si tratta dell’argentino Marcos Senesi, in forza al Feyenord e già nel giro della nazionale maggiore.

Il centrale mancino, stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe ad un passo dal Napoli. Senesi avrebbe quindi accettato la corte degli azzurri, con la chiusura sempre più vicina sulla base di circa 15 milioni di euro.

Il ds dei partenopei Giuntoli ha quindi bruciato la concorrenza delle milanesi: Marcos Senesi, salvo colpi di scena, vestirà la maglia del Napoli e rimpiazzerà Koulibaly sul quale vi è il pressing del Liverpool, pronto a sborsare 50 milioni di euro.