Mancano ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato, con la sessione estiva che potrebbe vedere il top club tornare alla carica per il big nerazzurro: affare possibile solo ad una condizione

Uno scudetto che sembra sempre più vicino, quando mancano dieci giornate al termine della Serie A. L’Inter di Conte si gode il momento favorevole e programma quello sarà il prossimo anno calcistico dei nerazzurri. Dal campo al calciomercato, dalla Spagna rilanciano la possibile cessione del big durante l’estate: c’è una condizione necessaria per l’assalto definitivo.

Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino: lo scenario

Dopo un inizio complesso, Milan Skriniar è tornato protagonista con la maglia dell’Inter. Lo slovacco, nonostante la scadenza fissata al 30 giugno 2023, potrebbe partire in direzione Spagna. Secondo ‘Fichajes.net’, infatti, il Real Madrid non avrebbe accantonato la pista che porta all’ex Sampdoria per rinforzare la difesa in vista del prossimo anno.

Florentino Perez, però, deve risolvere la ‘grana’ legata a Sergio Ramos. Il capitano delle ‘Merengues’ non ha ancora rinnovato e, in caso di addio a zero in estate, verrebbe rimpiazzato da un grande colpo.

In quel caso, Skriniar potrebbe balzare in cima alla lista del Real Madrid per guidare la difesa degli spagnoli nelle prossime stagioni.