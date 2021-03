Calciomercato, lo vuole Conte | Colpo Isco per l'Inter

L’Inter potrebbe mettere le mani su Isco del Real Madrid: Antonio Conte sembra molto interessato al trequartista spagnolo

L’Inter è molto vicina alla conquista dello scudetto, dopo un inizio di stagione con tanti alti e bassi. Soprattutto l’uscita della Champions ha fatto molto discutere, come anche il rendimento e la posizione di Christian Eriksen. La scorsa estate comunque sono arrivati giocatori importanti, come Achraf Hakimi dal Real Madrid. Il terzino marocchino è stato acquistato per circa 40 milioni di euro, dopo il prestito al Borussia Dortmund. E anche un altro galactico potrebbe approdare in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Italia, problemi per Mancini | Torna a casa per infortunio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, Inzaghi accostato al Napoli | La replica di Lotito

Inter, colpo Isco per Conte

Secondo quanto riferito da ‘Sport.es‘, Antonio Conte vuole rinforzare l’Inter con Isco. Il trequartista spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid la prossima estate, poiché ha il contratto in scadenza nel 2022 e difficilmente arriverà il rinnovo. Il giocatore non rientra nei piani di Zinedine Zidane e, per evitare di perderlo a zero, andrebbe via nel prossimo mercato. Uno dei problemi per l’operazione è che il club nerazzurro non ha ancora pagato il cartellino di Hakimi, e dunque ci sono delle difficoltà economiche per i 25-30 milioni di euro per Isco. Una cifra che Marotta vorrebbe abbassare. Quel che è certo è che lo spagnolo lascerà il Real.