La Lazio deve fare i conti con il complesso rinnovo di Simone Inzaghi: il padre lo avvicina al Napoli, ma il Presidente Lotito è di tutt’altro parere

L’estate si avvicina e potrebbe essere il palcoscenico di una vera e propria girandola di allenatori. Diverse big del calcio italiano discutono la permanenza dei propri tecnici e il possibile addio di uno solo di loro potrebbe dare il là ad un terremoto importante. Tra le panchine in bilico c’è anche quella di Simone Inzaghi: il piacentino ha sempre sostenuto la volontà di rimanere alla Lazio, ma il ritardo sulla firma del rinnovo ha fatto partire una serie di voci.

Calciomercato Lazio, Inzaghi vicino al Napoli

Simone Inzaghi ha un contratto in scadenza a giugno con il club capitolino: il rapporto che lo lega alla piazza e alla società è saldo, ma l’allenatore chiede alcune garanzie – tecniche ed economiche – prima di dare il suo benestare al prolungamento. Il contratto è pronto da diversi mesi, ma la firma è stata sempre rimandata, suscitando l’interesse di altri top club pronti a puntare sul giovane tecnico. Tra questi c’è il Napoli, deciso a cambiare guida in estate e tornato di moda negli ultimi giorni.

A riaccendere i riflettori sul Napoli sono state alcune dichiarazioni rilasciate dal papà di Simone, Giancarlo Inzaghi, a ‘Radio Kiss Kiss’: “Napoli è una bella città ed ha una grande squadra, non si sa mai cosa potrà accadere nella vita“, ha detto, aggiungendo: “De Laurentiis stima Simone e questo mi fa molto piacere. Ha un carattere fumantino ma va bene così”.

Calciomercato Lazio, Lotito sul rinnovo di Inzaghi

Papà Inzaghi ha anche confermato che “la priorità di Simone resta la Lazio, ma Lotito ha dei tempi un po’ lunghi, ed è un periodo particolare“. Incalzato, ha poi ribadito: “A Napoli se non rinnova con la Lazio? Ripeto: Napoli è una gran bella città con una grande squadra…”. La palla passa insomma al club capitolino, intervenuto sulla vicenda con la replica diretta del presidente Lotito sempre a ‘Radio Kiss Kiss’: “Non entro in dinamiche mediatiche, non ho nulla da rispondere al signor Giancarlo. Sul rinnovo di Simone, no comment”.