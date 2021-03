I rumors sul possibile addio di Dybala a fine stagione si fanno più insistenti, proposto scambio con l’Arsenal, ma la Juventus può scegliere

La Juventus non naviga in buone acque. Dal punto di vista dei risultati, i bianconeri stanno vivendo un annus horribilis. Nonostante la vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli e l’approdo in finale di Coppa Italia, gli uomini di Andrea Pirlo hanno dovuto subire per il secondo anno di fila l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League, stavolta a opera del Porto di Sergio Conceiçao, e sono lontani di dieci punti in campionato dagli eterni rivali dell’Inter, prima della classe.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Pirlo addio | Resta in Serie A!

A questo si deve aggiungere anche il non ottimo momento a livello economico, con la necessità di fare cassa. Nella prossima finestra di calciomercato, quindi, Paratici & Co potrebbero mettere in vendita pezzi pregiati come Dybala, che però potrebbero aprire nuove piste, specie in Premier League.

Calciomercato Juventus, addio Dybala | Dall’Arsenal doppia scelta

Martoriato dagli infortuni, quest’anno, l’attaccante argentino Paulo Dybala non ha dato il suo apporto alla causa della Juventus come ci si sarebbe aspettato a inizio stagione. Da uomo su cui puntare in ottica futura, il ventisettenne ex Palermo è diventato l’uomo attraverso la cui cessione si può ricostruire un progetto. Il suo addio, quindi, non è solo una mera scelta tecnica, anzi.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, big ai saluti | Tentativo di scambio ‘due per uno’: la risposta

Intanto i rumors sul suo domani sono arrivati fino in Premier League, e l’argentino potrebbe essere il tramite attraverso cui arrivare a due brillanti giocatori. Dall’Arsenal, infatti, avrebbero proposto alla dirigenza dei bianconeri una possibilità di scelta per due big, della serie: “Voi ci date Dybala, noi vi diamo o Lacazette o Xhaka“.

Ebbene sì, le scelte sul tavolo della ‘Vecchia Signora’ da parte dei Gunners riguardano proprio l’attaccante francese, classe 1991, in scadenza di contratto nel 2022, esattamente come Dybala, e valutato intorno ai 40 milioni di euro, e il mediano svizzero, anni 28, il cui cartellino si aggira ai 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, il colpo Champions arriva dalla Serie A!

Considerato che l’attaccante bianconero vale al momento sui 55 milioni, con l’arrivo di uno dei due, si riempirebbero anche le casse un po’ sgonfie, prendendo di fatto due piccioni con una fava.