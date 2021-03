In casa Inter si lavora già al prossimo calciomercato estivo: spunta l’idea, dalla Spagna, per rinforzare la rosa di Conte con uno scambio a sorpresa

Poco più di una settimana al ritorno in campo che vedrà l’Inter di Conte fronteggiare il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Uno spartiacque fondamentale per dare certezza ad uno scudetto che viaggia spedito verso la Milano nerazzurra. Dal campo al calciomercato, il club meneghino si guarda intorno e valuta uno scambio a sorpresa: torna di moda il nome dell’ex Serie A.

Calciomercato Inter, idea scambio con Joao Mario

Non è un mistero che in vista della prossima stagione, il portoghese Joao Mario non rientri nei piani di Antonio Conte. Il centrocampista lusitano ha ritrovato brillantezza in prestito allo Sporting Clube de Portugal e può rappresentare una pedina di scambio per giugno.

Sul giocatore da tempo interessate vi sono Real Betis e Siviglia, come riporta ‘Elgoldigital’, che potrebbero farsi avanti vista la scadenza del calciatore 28enne con l’Inter ferma all’estate 2022. Potrebbe aprirsi dunque un discorso con il Siviglia, con Papu Gomez sul piatto.

L’argentino ha collezionato 8 presenze in Liga, con soli 398′ in campo. L’Inter ci aveva pensato lo scorso gennaio, quando Gomez ha lasciato l’Atalanta: adesso il discorso può tornare di moda ‘grazie’ al sacrificio di Joao Mario.