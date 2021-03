L’Inter nella prossima sessione di calciomercato cercherà probabilmente un vice Lukaku: Conte lo trova in Premier League

L’Inter continua a volare verso o scudetto, con sei punti di vantaggio nei confronti del Milan secondo in classifica, ma con una partita da recuperare. I nerazzurri sono al vertice della Serie A anche grazie ad una coppia d’attacco favolosa formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. I due insieme hanno messo a segno ben 41 gol tra campionato e coppe, ma ad essere il vero capocannoniere è il bomber belga.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, cessione più vicina | Spunta l’ipotesi Flamengo

Infatti Romelu Lukaku è un giocatore fondamentale per Antonio Conte, del quale l’Inter non può assolutamente mai privarsi. Però per la prossima stagione sarà fondamentale trovare un’altra punta che possa far rifiatare il gigante belga quando possibile. Così il mirino nerazzurro si sposta in Inghilterra, dove Antonio Conte avrebbe trovato il sostituto perfetto nel Liverpool.

Calciomercato Inter, vice Lukaku cercasi: occhi su Origi

La fine della stagione è ancora lontana, ma l’Inter inizia sin da ora a cercare rinforzi per la prossima stagione. Tra i diversi reparti da migliorare per essere competitivi ancora in Italia ma soprattutto in Europa, c’è sicuramente l’attacco. Infatti l’Inter dovrà trovare un attaccante che possa far rifiatare Romelu Lukaku quando possibile.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, lo vuole Conte | Altro colpo dal Real Madrid

Così, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, la società interista sembrerebbe aver messo gli occhi su Divock Origi. L’attaccante del Liverpool sembrerebbe non avere abbastanza spazio nei ‘Reds’ e in questa stagione ha collezionato 17 presenze tra tutte le competizioni, e messo a segno un gol e due assist. Il giocatore sembrerebbe piacere molto ad Antonio Conte, e il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 9 milioni di euro. Dunque un prezzo abbordabile per arrivare al vice Lukaku, che è anche suo connazioanale.