La Nazionale italiana di Roberto Mancini si prepara ad affrontare tre sfide in questa pausa dal campionato italiano di Serie A. La prima, quella di domani, sarà contro l’Irlanda del Nord. Sono molti gli elementi della rosa a disposizione dell’ex allenatore di Inter e Manchester City che saranno protagonisti nella prossima finestra estiva di calciomercato: scopriamoli insieme



Il nome più caldo della Nazionale italiana di Roberto Mancini in ottica calciomercato è senza dubbio quello di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan di Stefano Pioli. Il classe 1999, valutato 60 milioni di euro, è in scadenza di contratto con il club rossonero e sta facendo notizia nelle ultime ore il braccio di ferro della società con Mino Raiola, procuratore del giocatore, per il rinnovo, che non sembra essere così certo come ci si aspettava qualche mese fa.

Sempre in difesa attenzione al futuro di Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus di Andrea Pirlo. Il classe 1987 non sta vivendo un periodo brillantissimo con la Vecchia Signora ed il club torinese, in vista della rivoluzione tecnica di questa estate, potrebbe riflettere anche sul futuro dell’ex Milan, in calo rispetto all’annata disputata sotto la guida di Maurizio Sarri.

Calciomercato, l’Italia del futuro vale una fortuna | Le cifre

Non solo giocatori di esperienza come Bonucci, l’Italia di Mancini è fatta anche di talenti dal futuro radioso. Uno di questi è senza dubbio Manuel Locatelli, mediano del Sassuolo di Roberto De Zerbi. L’ex giocatore del Milan è sul taccuino della Juventus ed ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Cifra simile a quella di Lorenzo Pellegrini, il cui contratto è in scadenza nel 2022, ma per il quale filtra ottimismo in merito ad una sua permanenza con la maglia della Roma.

Il vero gioiello del centrocampo di Mancini è però Nicolò Barella, stella dell’Inter di Antonio Conte. L’ex giocatore del Cagliari in questa stagione si è affermato fra i migliori calciatori del panorama europeo ed il suo valore è schizzato fino a 60 milioni di euro, con top club come il Barcellona sulle sue tracce.