Milan in apprensione per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si ferma durante l’allenamento, si attendono aggiornamenti

Continua la cavalcata del Milan verso un posto in Champions League. I rossoneri sono in seconda posizione in classifica e non vogliono fermarsi per ottenere una delle prime quattro posizioni. La compagine allenata da Stefano Pioli ha mantenuto la prima posizione in Serie A per diverso tempo prima di crollare in maniera improvvisa.

Il Milan infatti ora si ritrova a ben sei punti di distacco dall’Inter e ha disputato una gara in più, pertanto lo svantaggio potrebbe aumentare ulteriormente e sembra ormai irraggiungibile dopo due terzi del campionato già trascorsi.

Milan, si ferma Ibrahimovic: termina in anticipo l’allenamento con la Svezia.

Intanto durante la sosta per le nazionali non arrivano buone notizie per il Milan. Zlatan Ibrahimovic è impegnato con la Svezia e quest’oggi, durante l’allenamento, si è fermato con largo anticipo e ha lasciato il terreno di gioco accompagnato dal medico sociale. Una situazione che sicuramente tiene in apprensione i rossoneri, che hanno bisogno del proprio bomber per gli ultimi due mesi di campionato.

Secondo quanto riportato da ‘Expressen’, il responsabile della stampa della Nazionale svedese avrebbe comunicato che era previsto in anticipo che l’attaccante avrebbe lasciato in anticipo il campo durante l’allenamento. La sua seduta è durata appena 15 minuti.

Här kliver Zlatan Ibrahimovic av träningen med landslaget. pic.twitter.com/LKLwxBKetq — SportExpressen (@SportExpressen) March 30, 2021

Ibrahimovic era tornato in Nazionale dopo una lunga assenza ma questo ritorno potrebbe portare brutte notizie al suo club: nelle prossime ore si saprà sicuramente di più riguardo questo stop e il Milan spera che non sia nulla di grave per poter contare sul proprio leader nella parte cruciale del campionato.