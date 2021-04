Mauro Icardi conteso da molti club italiani, ma spunta una nuova pretendente

Uno degli attaccanti più chiacchierati sul mercato nelle ultime settimane è Mauro Icardi. Il centravanti argentino sta disputando una discreta stagione con la maglia del Psg, 5 gol in 15 partite, ma al di sotto di quelli che sono i suoi numeri abituali. Ciò nonostante, però, resta uno degli attaccanti più ambiti nel panorama europeo e soprattutto italiano. Sono diverse, infatti, le squadre di Serie A che stanno valutando la possibilità di arrivare a lui.

In particolare Juventus e Roma sono, ormai, da diverso tempo sulle sue tracce. L’ex Inter conosce molto bene la Serie A, è stato il palcoscenico che lo ha consacrato e sicuramente tornerebbe volentieri ad esserne protagonista. Al Psg sta trovando difficoltà ad emergere e, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il club parigino vorrebbe confermare Mbappé, Neymar e Kean, rinunciando proprio a Icardi.

Calciomercato, Juventus e Roma su Icardi | Occhio allo United

Il club campione di Francia in carica chiede circa 30-40 milioni di euro per lasciar partire Icardi. Juventus e Roma rimangono le due favorite, le principali pretendenti al bomber argentino ma attenzione ai movimenti in Premier League. In Inghilterra, infatti, il Manchester United pare stia muovendo i primi passi verso la caccia al nuovo attaccante. Edinson Cavani probabilmente saluterà i Red Devils a fine stagione e uno dei primi nomi per sostituire l’uruguaiano è proprio quello di Mauro Icardi.

Un cliente molto scomodo per i due club italiani in corsa per l’argentino classe ’93. Icardi potrebbe anche optare per il fascino di un nuovo campionato come la Premier League, oltre che il prestigio di giocare per un club come lo United, anche se l’appeal di club come Juventus e Roma potrebbe rendere complicata la decisione dell’ex nerazzurro. Si prospettano mesi caldi per scoprire quale sarà il futuro di Mauro Icardi.