Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza juventina per il prossimo calciomercato estivo: il top player si sbilancia e allontana il ritorno

Il derby della Mole contro il Torino nei pensieri della squadra di Pirlo. La Juventus, però, valuta anche i prossimi acquisti e in tal senso, in vista della prossima sessione di calciomercato, arrivano buone notizie per un obiettivo della ‘Vecchia Signora’: lo scenario.

Calciomercato Juventus, no al ritorno: bianconeri alla finestra

Non è un mistero che tra i nomi accostati con insistenza alla Juventus vi sia quello di Sergio Aguero. L’argentino ha da poco annunciato l’addio a fine stagione al Manchester City, con diverse possibilità nel suo futuro. Non ci sarà però l’Independiente, secondo quanto riportato da ‘Infobae’, nel destino del ‘Kun’

L’attaccante, viene riportato, intende continuare ad alti livelli in Europa e non ha intenzione di tornare nel club che lo ha lanciato. Ecco dunque che la Juventus resta in corsa per l’eventuale acquisto del talento argentino che il prossimo 2 giugno, compirà 33 anni.

Gli acciacchi che ne hanno limitato l’utilizzo di Guardiola in questa sua ultima stagione, hanno portato Aguero a siglare solo 3 reti in appena 14 presenze complessive con i ‘Citizens’: la Juventus, però, resta vigile e alla finestra per l’argentino.