La Juventus potrebbe rischiare di non qualificarsi in Champions League. Attacco frontale a Fabio Paratici

La Juventus può ancora sperare nello scudetto, nonostante la distanza dall’Inter sia siderale. Allo stesso tempo, però, non è esclusa la possibilità che i bianconeri manchino la qualificazione alla prossima Champions League. Le concorrenti sono tante e agguerrite e un altro passo falso potrebbe costare caro alla squadra di Pirlo, ma non solamente a lui. In merito è intervenuto il giornalista e tifoso della Juventus, Claudio Pea, a ‘Radio Amore Campania’:

Calciomercato Juventus, attacco a Paratici: “E’ quello che rischia di più”

“Napoli e Juventus in Champions? Spero che i bianconeri non ci vadano, se non ci vanno dovranno cambiare allenatore, ma soprattutto il direttore sportivo Paratici. Se dovesse pareggiare il derby col Torino e col Napoli, l’Atalanta scapperebbe e il Napoli può scavalcare la Juve che arriverebbe quinta”.

Attacco frontale a Fabio Paratici, ritenuto da molti, uno dei maggiori responsabili della complicata annata bianconera. Lo stesso Caronni durante la trasmissione ‘Top Calcio 24’ ha attaccato il d.s della Juventus: “L’unico che rischia veramente alla Juventus è Fabio Paratici”