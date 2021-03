Il calciomercato della Juventus puó vedere, durante la sessione estiva, un super colpo in attacco: ecco chi puó dire addio

Il prossimo impegno di campionato contro il Torino nei pensieri della squadra bianconera ma, in casa Juventus, si lavora già alla sessione estiva di calciomercato. In tal senso, il top player per l’attacco resta sulla lista di Paratici: ecco cosa ‘serve’ per l’assalto a giugno.

Calciomercato Juventus, colpo stellare: serve un addio

Non è un mistero che molti dei prossimi sforzi della dirigenza juventina saranno concentrati sul rinforzare il reparto avanzato. Oltre al solito CR7 (che potrebbe partire) l’attacco di Pirlo ha spesso fatto fatica ed è per questo che in estate arriverà un grande colpo. Il nome caldo puó essere quello del “Kun” Aguero che ha già ufficialmente salutato il Manchester City.

L’assalto definitivo dipenderà peró da un fattore imprescindibile: la partenza di Paulo Dybala. L’ex Palermo é una delle grandi delusioni della stagione della Juventus e, con il rinnovo ancora lontano, potrebbe dire addio.

In quel caso la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si fionderebbe su Aguero e potrebbe offrire all’ex Atletico l’ingaggio destinato a Dybala (10 milioni netti, 15 lordi grazie al decreto crescita). Una situazione in divenire, con la Juventus che sogna il grande colpo in attacco.