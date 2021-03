La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in vista della prossima stagione: idea suggestiva per l’attacco

La Juventus vuole rinforzarsi in estate per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Il club bianconero è sempre alla ricerca di giocatori di assoluto valore per essere nuovamente competitiva a livello europeo. Dopo la cocente eliminazione in Champions League, la dirigenza torinese si starebbe già muovendo per arrivare a profili interessanti anche della Serie A.

Calciomercato Juventus, idea per l’attacco Mkhitaryan

Idea suggestiva per il top player offensivo della Roma, Henrikh Mkhitaryan, autore di una stagione prodigiosa con gol e assist che hanno contribuito a portare la compagine giallorossa nelle prime posizione in classifica finora. Una stagione da urlo per il talentuoso giocatore armeno, che è attualmente ai box per un infortunio: Fonseca non vede l’ora di riabbracciarlo per un finale ancora da protagonista.

La Juventus potrebbe pensare anche al suo profilo in caso di addio di Ramsey, che non riesce ad essere continuo a causa dei numerosi acciacchi fisici. L’armeno, inoltre, starebbe discutendo anche il rinnovo contrattuale con il club giallorosso, ma manca ancora l’ok di Mino Raiola. Per la dirigenza capitolina è un giocatore importantissimo, l’uomo in più di questa stagione con tanti gol e assist decisivi.

Nel ruolo di trequartista ha trovato la sua dimensione migliore nel 3-4-2-1 ideato da Fonseca riuscendo a fare da collante tra centrocampo ed attacco. Tra le linee l’armeno è stato decisivo con giocate di alta classe per essere mortifero anche in zona gol. Il suo futuro resta ancora incerto con il contratto in scadenza nel giugno 2021: la Roma non vorrebbe perderlo a parametro zero in estate. La Juventus monitorerà ancora attentamente la situazione intorno al talentuoso giocatore armeno, voglioso ancora di essere al top in Europa.