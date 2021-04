Per la prossima stagione la Juventus vorrebbe piazzare un grande colpo a centrocampo. Nel mirino un big tedesco, il cui acquisto può venir finanziato da una doppia cessione

Tra mille difficoltà e incertezz, la Juventus ha comunque iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. La rosa di Pirlo o chi per lui verrà profondamente rinnovata, o almeno questo è l’obiettivo, con l’inserimento di forze fresche per un immediato rilancio dopo una stagione che non può essere certo considerata positiva nonostante la vittoria della Supercoppa e la possibile conquista della Coppa Italia. Nei piani dei bianconeri c’è l’acquisto di almeno un paio di big tra centrocampo e attacco, al netto ovviamente di qualche cessione, nello specifico di quelle dei cosiddetti ‘esuberi’.

Calciomercato Juventus, assalto a Goretzka: ‘piano’ da 52 milioni

A proposito di cessioni, due ne potrebbero servire per mettere le mani sul cartellino di un calciatore molto stimato da Paratici e soci: parliamo di Leon Goretzka, centrocampista tedesco tra i punti fermi del Bayern Monaco di Flick. Il 26enne ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e, dopo una vita calcistica e non solo vissuta nella sua Germania, forse ben disposto a tentare una nuova avventura altrove. Magari proprio in Italia, con la Juve pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Ostacolo? Non l’ingaggio da 10 milioni lordi, bensì la richiesta del Bayer che a quanto pare raggiunge i 65 milioni di euro. Il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe ‘strappare’ uno sconto considerati gli ottimi rapporti.

Possibile una intesa sui 52 milioni di euro più qualche bonus, cifra che i bianconeri raggranellerebbero dalla vendita di Bernardeschi e Aaron Ramsey. Parliamo di un totale di 36-38 milioni di euro, a cui aggiungere il ‘risparmio’ dei loro ingaggi, rispettivamente di 8 e quasi 11 lordi.

