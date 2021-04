Il futuro di Cuadrado pare sempre più lontano dalla Juventus: spunta una nuova possibile destinazione per il colombiano

Aria di rivoluzione in casa Juventus. Dopo i rilevanti scivoloni accumulati in questa stagione, potrebbero essere prese decisioni nette ed irreversibili riguardo al futuro del club. Oltre ad una posizione sempre più in bilico del tecnico Pirlo, bisogna tener conto delle aspettative elevate deluse da molti giocatori. Su tutti Cristiano Ronaldo, resosi protagonista di numerose prestazioni non esaltanti, soprattutto in Champions League. Quest’anno, poi, il gruppo ha rimediato una nuova eliminazione agli ottavi di finale dalla competizione europea. La scorsa stagione la sentenza era arrivata dal Lione e in panchina c’era Sarri. Nell’edizione in corso, invece, l’uscita si è verificata per mano del Porto. Nel team, poi, sono presenti diversi ultratrentenni, come l’esterno Cuadrado. La società starebbe pensando all’addio dei senatori e, in particolare, pare sia spuntata in sede di calciomercato una nuova possibile destinazione per il colombiano. Vediamo i dettagli.

Ferita profonda in casa Juventus quella generata dalla Champions League. La dirigenza, perciò, potrebbe mettere in atto decisioni importanti, come ad esempio il ringiovanimento della rosa. Attualmente, infatti, è presente più di un giocatore over 30 in squadra. Uno di questi è Juan Cuadrado, esterno basso che sembra sempre più vicino a lasciare la nave bianconera. Il terzino ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e, dopo sei anni passati a Torino, aumenta concretamente la possibilità di un suo addio la prossima estate.

La dirigenza, infatti, non sarebbe intenzionata a rinnovare il contratto del 32enne ed è possibile opti per l’immediata cessione, evitando quindi la perdita a parametro zero. Come rivelato da ‘Il bianconero’, sarebbe spuntata una nuova possibile destinazione per l’ex Fiorentina. Si tratta del Galatasaray, club militante nella prima divisione turca. Il profilo interesserebbe non poco al tecnico Fatih Terim e sarebbero già stati avviati dei primi colloqui per l’eventuale acquisizione.

Cuadrado desidererebbe firmare un ultima importante intesa, per chiudere al meglio la propria carriera. Questa nuova opzione potrebbe senza dubbio fare al caso suo, visto che gli permetterebbe di continuare a mettersi alla prova nelle competizioni europee. Situazione da monitorare.