Brutte notizie in casa Roma, si ferma un altro calciatore che salterà le due gare di Europa League contro l’Ajax

Non arrivano buone notizie in casa Roma, questa mattina un nuovo calciatore si è fermato. Si tratta di Stephan El Shaarawy, che ha lavorato individualmente così come Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo. In questi primi mesi della sua seconda avventura giallorossa, l’ex Milan ha collezionato dieci presenze e ha siglato anche una rete.

L’attaccante classe 1992 però si assenterà nelle prossime gare in quanto ha riportato una lesione al flessore destro che lo terrà lontano dal terreno di gioco probabilmente per minimo quindici giorni. Salterà dunque le due gare contro l’Ajax valevoli per i quarti di finale di Europa League.

Roma, stop El Shaawary nella fase calda della stagione

El Shaarawy era ormai entrato in condizione dopo il suo arrivo e dopo aver conquistato minuti importanti ora dovrà fermarsi per almeno quindici giorni. Sicuramente non una notizia positiva per la Roma che dovrà fare già a meno di altri calciatori importanti come Mkhitaryan e nella fase più calda della stagione ha bisogno dell’aiuto di tutti. Tra gli infortunati, Smalling è quello che sembra più vicino al rientro e potrebbe tornare in campo già nella sfida con gli olandesi.