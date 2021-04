La Juventus vive un momento difficile e pensa al futuro: può esserci una svolta a sorpresa, nuovo nome per la panchina

È un momento davvero complicato quello che sta vivendo la Juventus, che è probabilmente nella stagione peggiore degli ultimi nove anni e per la prima volta dopo questo lungo periodo si appresta a perdere lo scudetto, che sembra diretto verso Milano in casa Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, flop e scambio in Serie A | Affare con la regia di Raiola

I nerazzurri infatti hanno un vantaggio di ben dodici punti dalla Juventus e otto punti dal Milan (con una gara in meno rispetto a questi ultimi) e per la conquista del titolo sembra ormai questione di tempo. La Juventus invece ha deluso le attese quasi in ogni competizione e ora dovrà cercare di raggiungere almeno un posto in Champions League e puntare alla Coppa Italia, vista la finale di metà maggio contro l’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber più lontano | ‘Beffa’ dalla Spagna!

Calciomercato Juventus, per la panchina spunta la suggestione Vieira

Anche in caso di raggiungimento del quarto posto e conquista della Coppa Italia, però, la stagione della Juventus potrebbe comunque non considerarsi positiva visto che gli obiettivi iniziali erano ancor più ambiziosi. Per questo motivo non è da escludere un possibile addio del tecnico Andrea Pirlo a fine annata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tecnico furioso | Offerta monstre!

Per il sostituto ci sono diversi nomi importanti come Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri, ci sono anche alternative a sorpresa che potrebbero fare al caso dei bianconeri. Un nome che potrebbe diventare un’idea è quello di Patrick Vieira, che potrebbe essere offerto alla ‘Vecchia Signora’.

Vista la poca esperienza, però, il francese può essere più che altro un piano B da sfruttare qualora non dovessero esserci altri nomi importanti.