In casa Milan va ancora risolto il caso legato al futuro di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è ancora a caccia di rinnovo e potrebbe finire in uno scambio

Passo falso del Milan nell’ultimo fine settimana di Serie A, che ha messo a nudo nuovamente i problemi di una squadra che nel 2021 ha decisamente scalato le marce. L’Inter volta verso lo scudetto, mentre i rossoneri, pur avendo messo in scena una grande annata, pensano già anche al futuro con i rinnovi di alcuni big che continuano ad imperversare. Da Ibrahimovic a Calhanoglu passando per i più spinosi Donnarumma e Romagnoli. In particolare il difensore di Pioli sta vivendo un momento piuttosto delicato: attualmente infortunato, il capitano del Milan sta rendendo al di sotto delle aspettative, tanto da aver anche perso posizioni nelle gerarchie interne a favore di Tomori. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, scambio col Napoli: affare tra difensori

Il contratto di Romagnoli scade nel 2022, ed in attesa di ritrovare il campo, i rossoneri lavorano da tempo su un eventuale rinnovo con l’agente Mino Raiola. Al contempo il Milan valuta anche l’eventuale cessione ad un anno dalla scadenza naturale dell’accordo, per evitare ulteriori problemi in caso di mancata firma del difensore che complessivamente potrebbe cercare aria nuova dopo un anno molto complesso. In Serie A un altro centrale deluso e deludente è Kostas Manolas, che anche sabato nella vittoria del Napoli contro il Crotone ha steccato.

Il difensore greco non ha rispettato le alte aspettative nei suoi confronti in azzurro, e soprattutto negli ultimi mesi ha palesato passi indietro sia dal punto di vista fisico, con i tanti infortuni, che della concentrazione come dimostrato recentemente contro Crotone e Sassuolo. Errori banali che fanno riflettere all’ombra del Vesuvio in merito al futuro di Manolas che alle giuste condizioni potrebbe anche pensare di partire. In tal senso potrebbero incrociarsi le strade di Milan e Napoli con un eventuale scambio tra centrali difensivi con tanto di regia di Mino Raiola, agente di entrambi e chiamato a trovare la soluzione giusta. Un eventuale spostamento a Napoli di Romagnoli e a Milano di Manolas potrebbe così accontentare tutti, togliendo due importanti castagne dal fuoco. La valutazione dei due è simile e potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro.