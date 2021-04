L’Inter potrebbe perdere Lukaku in sede di calciomercato: possibile una super offensiva del Real Madrid la prossima estate

L’Inter si appresta ad alzare il principale trofeo nazionale. La squadra nerazzurra è stata fermata dal Covid-19 nel precedente turno di campionato e non ha potuto svolgere il match casalingo contro il Sassuolo. Rimane, però, ampiamente prima in classifica, visto anche lo stop del Milan nel match a San Siro della 29esima giornata contro la Sampdoria di Ranieri, terminato 1-1. L’ulteriore frenata della diretta concorrente dimostra che gli uomini di Conte non hanno rivali in Serie A. Ora hanno anche una sfida da recuperare e potenzialmente possono allungare nuovamente sui cugini. Nel frattempo, però, arrivano novità non positive in sede di calciomercato. Lukaku attira l’interesse di grandi club europei e un’importante società spagnola potrebbe tentare l’assalto se si verificasse una determinata situazione. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, occhio a Lukaku: pericolo Real

L’Inter, quindi, sembra destinata ad interrompere il dominio della Juventus in Italia durato ben nove anni. Con la conquista di questo trofeo, la compagine milanese continuerà a sondare possibili occasioni in sede di calciomercato per migliorare ancora, soprattutto in Europa. Ma dovrà fare molta attenzione anche alle eventuali offensive dei top club per i propri elementi di punta.

Il Real Madrid sta cercando di ricostruire la rosa, al fine di ricominciare il ciclo vincente a cui ci ha sempre abituati. L’obiettivo principale dei ‘Blancos’ per l’attacco sarebbe Erling Haaland, giovane stella in forza al Borussia Dortmund. Per il norvegese, però, c’è molta concorrenza e le difficoltà a livello economico sono alquanto rilevanti, soprattutto considerando la crisi economica generata nel calcio dal coronavirus.

In alternativa, gli spagnoli potrebbero decidere di puntare su Romelu Lukaku. È possibile, inoltre, propongano una super offerta da circa 70 milioni di euro più il cartellino di Isco. L’Inter tentennerebbe di fronte a queste condizioni, considerando soprattutto i problemi finanziari che sta vivendo la società targata Suning da diverso tempo. Ma, senza dubbio, farà di tutto per trattenere il suo giocatore di maggior rilievo.