Il Napoli saluterà con ogni probabilità Rino Gattuso la prossima estate: al posto dell’ex Milan può tornare una vecchia conoscenza del calcio italiano

Il calciomercato estivo rischia di prendere forma con largo anticipo rispetto alla riapertura ufficiale della prossima sessione. In tal senso, in casa Napoli, è sempre più in bilico il futuro di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese, con ogni probabilità, verrà rimpiazzato il prossimo giugno: ecco l’ultima suggestione per il club di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, addio Gattuso: spunta l’ex Roma

Il Napoli guarda al futuro. Un futuro che molto probabilmente vedrà Gattuso lontano dalla panchina dei partenopei. Tra i diversi candidati che stanno già filtrando nelle ultime settimane, può prendere corpo la pista che porta a Rudi Garcia.

L’ex allenatore della Roma è attualmente alla guida del Lione, con il quale non sta convincendo e potrebbe cambiare aria tra alcune settimane. In scadenza a giugno con la società transalpina, il tecnico francese è l’ultima possibile idea per la panchina del Napoli.

Situazione in divenire, con il Napoli pronto a farsi avanti riportando Garcia in Serie A: il destino di Gattuso, settimana dopo settimana, pare già scritto.