Calciomercato Milan, niente riscatto per Caldara | Scambio in Serie A

Il Milan sembra pronto ad agire sul calciomercato, in modo da garantire nuovi interpreti interessanti a Stefano Pioli. Il club rossonero potrebbe realizzare un interessante scambio nei prossimi mesi

Il futuro del Milan parte dal finale di stagione e dall’assalto all’Inter e allo scudetto. I rossoneri, infatti, cercheranno di macinare punti nelle prossime settimane in modo da non lasciare nulla di intentato nella corsa al primo posto in graduatoria. Le prospettive sul calciomercato, però, sono già in atto e verranno ulteriormente valutate da Paolo Maldini e dalla società rossonera. In primis, il tema relativo i rinnovi di contratto continua a preoccupare la società, ma attenzione anche ai calciatori da piazzare in uscita.

Mattia Caldara, infatti, dopo una prima parte di carriera straordinaria con la maglia dell’Atalanta ha visto man mano affievolirsi la sua fiamma. Soprattutto a causa dei tanti infortuni, il calciatore non è riuscito a mantenere l’ottimo rendimento mostrato in un primo momento. Il passaggio al Milan quindi non è andato come previsto e il calciatore non è riuscito a garantire il rendimento auspicato nella big. La sua situazione sul mercato potrebbe vedere grandi novità nei prossimi mesi: ecco di cosa si tratta.

Calciomercato Milan, Caldara e il mancato riscatto dell’Atalanta: scambio in Serie A

Ora il calciatore è all’Atalanta, dove sta cercando continuità e di tornare ai suoi livelli. I nerazzurri, però, molto difficilmente tratterranno il calciatore: il riscatto è a 15 milioni di euro, troppo per le casse bergamasche. Caldara dovrebbe, quindi, fare ritorno a Milano, ma difficilmente Paolo Maldini punterà sulla sua permanenza. Il ragazzo, infatti, potrebbe essere inserito all’interno di un nuovo scambio con un club di Serie A.

Una pista credibile potrebbe essere quella che porta al Verona. Il club, infatti, potrebbe inserirlo nella trattativa per uno dei gioielli gialloblù, stiamo parlando in particolare di Mattia Zaccagni. Il centrocampista sta andando alla grande in questa stagione. Il Milan lo valuta attorno ai 15 milioni di euro, ma il Verona potrebbe chiedere di più. Vedremo se la pista per lo scambio decollerà nei prossimi mesi.