La Juventus monitora il profilo di Milik in sede di calciomercato: sull’attaccante spunta l’interesse di due importanti club spagnoli

La parola d’ordine in casa Juventus è ricostruire. La squadra ha accumulato troppe delusione in questa stagione, su tutte quella in Champions League. Soprattutto vista la nuova eliminazione agli ottavi di finale, questa volta per mano del Porto. In campionato, poi, la situazione continua a non essere delle migliori. Sconfitte nell’ordine contro Fiorentina, Inter, Napoli e, sorprendentemente, Benevento. A ciò si aggiunge anche il magro pareggio rimediato ieri all’Olimpico di Torino contro i cugini nel derby della Mole terminato con il punteggio di 2-2. La società, perciò, riflette in sede di calciomercato, in particolare per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Morata ha deluso le aspettative e potrebbe salutare a breve i bianconeri. Come sostituto, il club stava monitorando il profilo di Milik, per un clamoroso ritorno in Serie A. Ma spunta una forte concorrenza dalla Spagna per il giocatore: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Milik si allontana: concorrenza dalla Spagna

La Juventus vede sempre più lontano lo scudetto della Serie A 2020/21. Il principale trofeo nazionale si sta colorando quasi del tutto di nerazzurro, con l’Inter ormai lanciatissima e troppo distante in classifica. Dopo nove anni di dominio, dovrebbe interrompersi l’egemonia della compagine bianconera in Italia e la società riflette sul futuro al fine di rinnovare e migliorare la rosa.

In particolare, Paratici starebbe pensando ad un ritorno nel Bel Paese di Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli attualmente in forza al Marsiglia e in prestito fino a giugno 2022 con obbligo di riscatto condizionato. Nel contratto del centravanti è presente, inoltre, una clausola da 12 milioni di euro. Si tratterebbe, perciò, di un colpo alquanto economico e di rilevante esperienza, oltre che di qualità.

I piemontesi, però, devono fare molta attenzione alla concorrenza. Sul calciatore, stando a quanto rivela il sito ‘DonBalon.com’, ci sarebbe anche il forte interesse di Atletico Madrid e Siviglia in Liga. Entrambi i gruppi giocano la Champions League, quindi la punta gradirebbe queste possibili destinazioni. Ciò mette sicuramente in difficoltà la ‘Vecchia Signora’ nella corsa al polacco, in cui bisogna considerare anche la presenza più velata di Milan e Roma. Vedremo se la Juventus troverà la chiave per battere le sfidanti nell’acquisto di Milik.