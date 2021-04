La prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe vedere l’addio di un pilastro di mister Pirlo: il Chelsea si fa avanti per il top player della Juventus

La Juventus, archiviato il pari contro il Torino nel derby della Mole, scenderà in campo mercoledì per il recupero contro il Napoli. Dal campo al calciomercato, i bianconeri devono fare attenzione al possibile assalto del Chelsea a giugno: Tuchel vuole il leader juventino.

Calciomercato Juventus, Tuchel ‘scippa’ Pirlo: assalto Chelsea

Una sconfitta che non è andata giù a Thomas Tuchel. Il Chelsea esce con le ossa rotte dal ko interno con il West Bromwich e l’allenatore tedesco, furioso, programma uno dei prossimi colpi di calciomercato.

La priorità dei ‘Blues’ sarà un nuovo centrale, con un nome in particolare in cima alla lista dei londinesi. Si tratta di Matthijs de Ligt, arrivato per 85,5 milioni di euro alla Juventus nell’estate 2019 e pilastro della difesa di Pirlo.

L’idea del Chelsea sarebbe quella di mettere sul piatto un’offerta da 70 milioni di sterline, oltre 82 milioni di euro. Una proposta che potrebbe mettere in difficoltà la dirigenza torinese: il 21enne olandese, in scadenza nel 2024, il grande sogno del Chelsea per la prossima estate.