La Juventus sta già programmando i prossimi colpi di calciomercato in vista della stagione 2021/22: arriva la richiesta monstre per il top player

Alla vigilia del derby della Mole contro il Torino, la Juventus non smette di pensare ai prossimi colpi di calciomercato. La prossima estate ‘rischia’ di essere all’insegna del cambiamento per la rosa allenata da Andrea Pirlo: in tal senso, arriva la richiesta monstre per l’attaccante da tempo nel mirino dei dirigenti bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, no secco | La decisione del top player

LEGGI ANCHE >>>Juventus, la critica dell’ex bianconero | “Ronaldo resta solo in un caso”

Calciomercato Juventus, svolta Kane: il Tottenham ‘esagera’

Secondo quanto riportato da ’90min.com’, il Tottenham avrebbe deciso quale sarà il destino di Harry Kane. Il forte centravanti inglese, corteggiato da Juventus e diversi top club europei da mesi, è un cardine della squadra di Mourinho ed il club farà di tutto per trattenerlo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Al punto, come viene riportato, da alzare la richiesta per il cartellino del 27enne londinese ad una cifra record: ben 206 milioni di euro. Una richiesta valida per i club europei ad esclusione di quelli inglesi con cui gli ‘Spurs’ non hanno la minima intenzione di trattare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rispunta il Barcellona | L’agente lo offre!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinnovo in standby | Super scambio con la Juventus!

Dal Real Madrid al City fino alla Juventus, il messaggio del Tottenham è chiaro: Il bomber non si tocca, oltre 200 milioni restano una cifra proibitiva per la società torinese (e non solo), che dunque può vedere sfumare definitivamente il sogno Kane.