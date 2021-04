Milan e Juventus potrebbero discutere di un clamoroso scambio la prossima estate: il pilastro di Pioli temporeggia per il rinnovo, i bianconeri pronti ad offrire il big

Il calciomercato estivo è ufficialmente ancora lontano diverse settimane ma in tal senso, Milan e Juventus potrebbero trovarsi a pensare ad un possibile scambio. I rossoneri sono alle prese con diversi rinnovi, ancora da definire: la ‘Vecchia Signora’ può approfittarne con un’offerta difficile da rifiutare.

Calciomercato Milan, Juventus su Kessie: scambio con il top

Frank Kessie ha conquistato tutti negli ultimi mesi nei quali, guidato da Pioli, ha preso per mano il centrocampo del Milan. L’ivoriano è però in scadenza contrattuale il prossimo e, nonostante ciò, le discussioni per il rinnovo sembrerebbero finite in standby.

L’ex atalantino starebbe temporeggiando: in questo scenario può inserirsi la Juventus che a Kessie ha pensato in più di un’occasione. Il piano della ‘Vecchia Signora’ potrebbe prevedere un assalto a giugno per il mediano, mettendo sul piatto una contropartita di primissimo livello: Paulo Dybala.

La ‘Joya’ è destinata a partire, visto che difficilmente rinnoverà l’accordo in scadenza nel 2022. Ecco quindi che Kessie, valutato 25 milioni, può diventare una priorità per la Juventus: il cartellino dell’argentino ha una valutazione di 40 milioni e può convincere il Milan.