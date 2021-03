Il Milan pianifica il mercato, ma la priorità restano i rinnovi: le situazioni più spinose sono legate al futuro di Ibrahimovic e Donnarumma, ecco cosa ne pensa Scaroni

Il Milan guarda con ottimismo al futuro, fiducioso di chiudere positivamente una stagione giocata sin qui ad alti livelli. La squadra è concentrata sul campo e sulla lotta scudetto contro l’Inter, ma intanto in società è inevitabile non pensare al mercato. La dirigenza è pronta ad intavolare trattative importanti in estate, ma le priorità restano i rinnovi di alcuni big in scadenza, tra tutti Ibrahimovic e Donnarumma.

Calciomercato Milan, Scaroni sui rinnovi

Il portiere rossonero – in scadenza a giugno – ha dichiarato di voler rimanere al Milan, ma la trattativa con l’agente Mino Raiola è tutt’altro che semplice. Stesse scadenze, ma problematiche diverse, per Ibrahimovic, che il prossimo ottobre compirà 40 anni, ma pronto a guidare la squadra anche il prossimo anno, soprattutto se dovesse concretizzarsi il ritorno del club in Champions League.

I discorsi sono cominciati, e a fare il punto è intervenuto anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Rinnovi Donnarumma ed Ibrahimovic? Ho fiducia nel Milan. Queste domande vanno fatte a Gazidis, a Maldini, e a chi si occupa attivamente di questi temi“, ha detto a ‘Sky Sport’. Poi ha aggiunto: “Io preferisco non rispondere“. Quel che più importa al patron è lo stile: “Mi piace, non ci esaltiamo quando siamo primi, non ci abbattiamo quando siamo secondi. Soprattutto non ci lamentiamo mai“.

Calciomercato Milan, obiettivo Champions

Il Milan ha voglia di tornare a primeggiare in Italia e in Europa e il primo passo è stato compiuto: “Questo è lo stile Milan, un ingrediente fondamentale del nostro futuro”, ha sottolineato Scaroni. L’obiettivo del club è tornare in Champions League e la concentrazione è tutta rivolta a questo traguardo: “La squadra di Pioli è seconda in classifica, in piena bagarre Champions, ci sono tante partite, ma siamo ottimisti“.