Dubbi sul futuro di Antonio Conte che potrebbe salutare l’Inter al termine della stagione

In casa Napoli non è ancora chiaro chi sarà il prossimo allenatore. Aurelio De Laurentiis ha rotto con Gattuso e sta sondando il terreno per diversi allenatori. Anche in casa Inter Antonio Conte non è certo di proseguire il suo cammino anche l’anno prossimo. In merito a questi argomenti il giornalista Alessandro Austini, giornalista de ‘Il Tempo’, è intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’ nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’:

“Sarri non andrà al Napoli, potrebbe venire alla Roma: le ultime notizie che mi sono arrivate mi dicono che De Laurentiis avrebbe abbandonato questa idea. Il Napoli starebbe scegliendo tra Juric, Italiano e Galtier, anche se tutto può cambiare fino all’ultimo. De Laurentiis e Sarri hanno parlato, ma al momento l’ipotesi è tramontata”.

Calciomercato, Conte verso l’addio | Allegri osserva

“Allegri? Forse, è più grande delle possibilità attuali della Roma. Mi risulta che lui stia cercando di capire cosa accadrà alla Juventus, ma anche all’Inter. Allegri e De Laurentiis si sono parlati. Conte avrebbe già lasciato l’Inter: potrebbe vincere lo scudetto e decidere di finire il suo percorso in nerazzurro, anche se non lo vedo troppo disposto a rinunciare a 12 milioni di euro l’anno”.

Nonostante il forte interesse della Roma nei confronti di Max Allegri, il tecnico toscano sembra orientato verso due direzioni: il ritorno alla Juventus da una parte, una nuova avventura con l’Inter dall’altra. Non è esclusa, comunque, la possibilità di vedere Allegri in Inghilterra o in Spagna.