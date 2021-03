Il Milan lavora per il futuro e arrivano buone notizie riguardo a una possibile cessione: il big può rimanere

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che dopo aver vissuto mesi intensi in vetta alla classifica ha avuto un netto calo e vuole rialzarsi al più presto per provare a vivere anche le ultime settimane da protagonista. I rossoneri infatti hanno collezionato diversi passi falsi tra gennaio e febbraio mentre l’Inter ha collezionato sette vittorie consecutive che gli hanno permesso di balzare in vetta alla classifica con ben sei punti di vantaggio.

Il distacco è sicuramente ampio, ma sicuramente non è sufficiente per parlare di campionato finito. Per questo motivo la compagine allenata da Stefano Pioli vuole continuare a lottare per provare a ridurre nuovamente il gap, fermo restando che comunque l’obiettivo resta quello prefissato a inizio stagione: la conquista di una delle prime quattro posizioni in Serie A per ritornare in Champions League.

Calciomercato Milan, Real Madrid-Kessie non si fa: smentite le voci delle ultime ore

La squadra continua a lavorare sul campo perché ha ormai trovato la giusta convinzione nei propri mezzi e vuole lottare fino in fondo per arrivare a vincere trofei importanti. Nel frattempo la società continua a pensare al futuro e studia nuovi colpi o nuove mosse da attuare per rendere più competitiva la rosa. Prima di tutto si partirà dal blindare i calciatori fondamentali, e arrivano notizie positive in tal senso.

Le voci delle ultime ore infatti sembravano allontanare Frank Kessie dal Milan per un’offerta dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘DefensaCentral’, però, i ‘Blancos’ non sembrano essere interessati all’ivoriano, in particolare per i 50 milioni richiesti dal Milan che sembrano essere eccessivi. Proseguono dunque le trattative di rinnovo tra il Milan e Kessie, in modo da trattenerlo ancora per diversi anni.

Il classe 1996 sta vivendo una grande stagione ed è cresciuto notevolmente nel corso di questi anni, diventando uno dei protagonisti principali della Serie A.