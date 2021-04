Il Cagliari deve fare i conti con il Coronavirus: un giocatore della Nazionale è risultato positivo e salterà i prossimi impegni di campionato

Il Coronavirus torna a spaventare la Serie A. La sosta per le Nazionali ha accresciuto il numero di positivi tra i giocatori impegnati in giro per il mondo ed uno dei focolai più numerosi si è formato proprio nel gruppo azzurro. Dopo le positività emerse nei giorni scorsi, il Cagliari ha annunciato il contagio di Alessio Cragno. L’estremo difensore si è sottoposto al test anti-Coronavirus che ha dato esito positivo ed ora è in isolamento.

Cagliari, Cragno positivo al Coronavirus

Come si legge in un comunicato ufficiale del club, “Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento“.

“Il Gruppo Squadra – prosegue la nota “ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti“. Cragno salterà il prossimo match di campionato contro l’Inter, in programma domenica 11 aprile alle 12:30. Al suo posto si candida Aresti.