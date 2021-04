La Juventus starebbe programmando la prossima stagione per arrivare a profili da urlo anche per la porta: possibile rivoluzione

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per puntellare la rosa bianconera. Il club torinese starebbe programmando così il prossimo anno per arrivare a profili di assoluto valore. E così nell’ultima sfida di campionato contro il Torino il portiere polacco, Wojciech Szczesny, si è reso complice dei due gol di Sanabria non mostrandosi all’altezza della situazione con due interventi da rivedere. Il suo futuro potrebbe essere anche altrove.

Calciomercato Juventus, rivoluzione: idea Donnarumma, c’è anche Musso

La Juventus sarebbe sulle tracce di Gianluigi Donnarumma in caso di mancato rinnovo con il Milan. Il portiere italiano della compagine rossonera è finito da sempre nel mirino della società bianconera, pronta ad investire sull’estremo difensore classe 1999. I dialoghi con la società milanese proseguono per quanto riguarda il rinnovo, ma al momento non c’è ancora l’ufficialità.

Se dovesse arrivare il rinnovo del portiere titolare della Nazionale italiana, lo stesso club bianconero potrebbe virare sull’argentino Musso, protagonista con la maglia dell’Udinese di una crescita esponenziale conquistando anche la convocazione della Nazionale sudamericana. Il suo nome è stato accostato con frequenza anche all’Inter per il post Handanovic e alla Roma, pronta a partire con un nuovo progetto in estate.

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per rivoluzionare la rosa bianconera con profili davvero da urlo. Il club torinese potrebbe così programmare il nuovo anno arrivando ad obiettivi di assoluto valore per tornare ad essere l’assoluta protagonista in Serie A e con un occhio sempre al trionfo in Champions League.