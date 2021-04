Calciomercato, da Ronaldo a Dybala | Quanti big in scadenza nel 2022

Tanti big in scadenza nel 2022: Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Kylian Mbappe e Neymar sono solo alcuni dei top player

Mancano pochissimi mesi all’apertura della sessione di calciomercato estiva, che metterà i top club europei di fronte a un bivio. ‘Rinnovo o non rinnovo‘, stile m’ama o non m’ama, per quei calciatori in scadenza nel 2022. Tanti sono i nomi che potrebbero finire sulla lista dei partenti. In porta c’è Onana, estremo difensore dell’Ajax in passato nel mirino del Barcellona. In difesa, inevitabile pensare a Rafa Varane, uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo. Ma anche a un altro dei Galacticos, come Dani Carvajal. All’estero c’è anche John Stones, mentre in Serie A sono da valutare le situazioni di Alessio Romagnoli e Davide Calabria col Milan.

Juventus, Ronaldo e Dybala in scadenza 2022

Passando al centrocampo, invece, ci sono fenomeni come Paul Pogba, Leon Goretzka e i giovani Pedri e Camavinga in scadenza nel 2022. La Juventus resta attenta, anche alla situazione di Kessie, che il Milan non ha ancora risolto. Anche Roma e Inter devono guardarsi le spalle per Pellegrini e Brozovic. Ma è nel reparto offensivo che abbondano i grandi nomi. Leggere quelli di Neymar e Mbappé nella lista di quelli in scadenza l’anno prossimo dovrebbe essere illegale, ma il PSG non sa ancora cosa succederà con i due top player.

Lo stesso destino sembra toccare a Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Lorenzo Insigne e Andrea Belotti. Quattro top player della Serie A, che vivono una situazione di stallo rispettivamente con Juventus, Napoli e Torino. Situazioni che andranno chiarite al più presto, perché al momento fanno parte ancora di questa fantastica squadra in scadenza.