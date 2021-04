L’Inter potrebbe salutare Lukaku in sede di calciomercato: possibile scambio per l’erede in Serie A con un doppio addio

L’Inter è la grande protagonista di questa stagione di Serie A. Lo scudetto si colora sempre più di nerazzurro, con Conte che sembra aver trovato la chiave definitiva per la conquista del principale trofeo nazionale. La squadra, infatti, ha collezionato un filotto importante di successi nell’ultimo periodo ed è stata fermata solo dal Covid-19, vedendosi costretta a saltare il match contro il Sassuolo. La situazione non dovrebbe, però, creare problemi al cammino dei milanesi, tenendo conto delle difficoltà di Milan e Juventus, che si sono nuovamente fermate contro rispettivamente Sampdoria e Torino. Dal calciomercato, invece, potrebbero non arrivare buone notizie. Possibile la partenza di Romelu Lukaku, con destinazione Real Madrid. La società pensa già ad un piano per un eventuale sostituto in Serie A. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, caccia al bomber: c’è la fila | Servono 50 milioni!

Calciomercato Inter, erede Lukaku e scambio in Serie A: superate Milan e Juve

L’Inter, quindi, dovrà fare molta attenzione alla possibile offensiva per l’elemento più rappresentativo della propria rosa. I nerazzurri faranno di tutto per trattenerlo, ma di fronte ad un’offerta molto importante potrebbero vacillare, soprattutto visti i problemi finanziari che sta vivendo Suning da diverso tempo a questa parte. La società, perciò, comincia a guardarsi attorno per l’eventuale sostituto e starebbe pensando ad un colpo in Serie A, con un giocatore che sta dimostrando di avere grandi potenzialità.

L’opzione in questione porterebbe il nome di Dusan Vlahovic, centravanti in forza alla Fiorentina. Il serbo ha totalizzato in questa stagione, fino ad ora, 31 presenze condite da 13 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia. Numeri importanti che, in aggiunta alle qualità tecniche ed allo strapotere fisico, fanno del 21enne un’ottima soluzione alternativa.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, attaccante ‘scaricato’ | Top player per Pirlo

I lombardi, inoltre, avrebbero anche già in mente un piano per l’assalto la prossima estate. Potrebbero decidere di proporre uno scambio ‘due per uno’ inserendo nell’affare i cartellini di Stefano Sensi e Valentino Lazaro, pedine che non fanno più parte del progetto tecnico di Conte. Parliamo di un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 43 milioni di euro totali, che permetterebbe ai nerazzurri di superare la forte concorrenza di Milan e Juventus per il classe 2000. L’Inter si prepara, quindi, all’ipotesi dell’addio di Lukaku, puntando un importante attaccante della massima serie italiana. Vedremo se i discorsi tra i club verranno approfonditi nei prossimi mesi.