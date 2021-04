Lady Dybala spinge il 10 bianconero lontano da Torino: ecco le sue parole

Il futuro di Paulo Dybala sarà uno dei punti che la società bianconera dovrà affrontare a fine stagione. L’argentino sta vivendo la sua peggiore stagione da quando è a Torino, complici i numerosi problemi fisici. Nonostante la grande stima che nutre la società nei suoi confronti, sembra che la sua avventura con la maglia della Juventus sia davvero giunta al termine.

Ad alimentare un addio della ‘Joya’ ci ha pensato la compagna del 10 bianconero, Oriana Sabatini che ai microfoni di ‘Gente’ ha parlato del futuro del compagno: “A Torino non c’è molto da fare, non appena Paulo ha dei giorni liberi andiamo da qualche parte perché lui vuole fare molte cose. Anche se io preferisco Netflix con il delivery in camera. Per ingannare il tempo prendo lezioni di boxe, cucino, leggo, mi godo la solitudine, suono il pianoforte”.

Calciomercato Juventus, lady Dybala lo spinge lontano da Torino

Magari la vita monotona della compagna di Dybala potrebbe spingere la coppia a cambiare città. La Juventus non ha nascosto la possibilità di ‘sacrificare’ l’ex Palermo e in Inghilterra gli estimatori sono diversi, in particolare Tottenham e Manchester United. il finale di campionato dell’argentino potrebbe ancora segnare in maniera concreta il suo futuro.