La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di livello internazionale: possibile beffa dal top club della Premier

La Juventus vuole programmare la prossima stagione arrivando ad obiettivi di mercato di assoluto valore. L’attuale stagione in corso è in parte da dimenticare visti i vari fallimenti tra campionato e Champions League. Così la dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro per quanto riguarda acquisti di livello per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Al momento anche lo stesso futuro dell’allenatore bresciano resta in bilico con la possibile separazione tra qualche settimana.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Arriva la svolta

Calciomercato Juventus, Odegaard verso il top club

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” Martin Odegaard, talentuoso giocatore norvegese, non vorrebbe tornare al Real Madrid visto che è molto felice all’Arsenal. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche il possibile assalto del Liverpool che vorrebbe rinforzare la rosa di Klopp con un prospetto di livello internazionale: anche lo stesso manager tedesco avrebbe dato il suo ok per il suo acquisto. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro con la possibilità di rinforzare completamente il reparto offensivo della compagine inglese.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, occhi in Spagna per l’esterno | Scambio e beffa all’Inter

In questa stagione con la maglia dell’Arsenal ha totalizzato finora due gol in 22 presenze: il classe 1998 è pronto al salto definitivo con la possibile cessione ad un top club della Premier League. I “Reds” ci proveranno fino alla fine con la stessa dirigenza bianconera che aveva tentato anche un approccio in passato per il talentuoso giocatore norvegese.

Agnelli avrebbe avuto così un incontro anche con il presidente Florentino Perez per parlare degli innesti di Odriozola e Odegaard. Il futuro del norvegese potrebbe essere ancora in Premier League, questa volta però sposando un progetto a titolo definitivo per essere protagonista a partire dalla prossima stagione.